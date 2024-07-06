UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Краще не користуватися. Українцям назвали найбільш енерговитратні прилади

Фото: список приладів, які краще не використовувати для економії електроенергії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація у енергосистемі складна. Тому електроенергію варто економити, зокрема, відмовившись від використання енерговитратних приладів у побуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК "Київські електромережі".

"Через дефіцит електроенергії, по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень", - йдеться у повідомленні.

Так, перший крок - це енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби.

"Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів - зробіть це", - кажуть енергетики.

Згідно інфографіці, яку обпублікували енергеттики, найбільше світла споживає електроплита, на другому місці - кондіціонер, на третьому - фен, праска та електрочайник. Найменше споживає електрообігрівач та пральна машина.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська вже здійснили вісім масованих атак по енергетиці України, починаючи з березня.

Крім цього, вони за допомогою дронів б'ють по енергооб'єктах ще й точково. Наприклад, під час атки БПЛА в ніч на 6 липня, Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Через це проблеми зі світлом виникли у Сумах та в окремих районах Харківської області.

Тим не менш графіки відключень світла 6 липня не діятимуть протягом п'яти годин, хоча очікувалося, що світло за графіками подаватимуть цілий день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вимкнення світла