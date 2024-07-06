Краще не користуватися. Українцям назвали найбільш енерговитратні прилади

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська вже здійснили вісім масованих атак по енергетиці України, починаючи з березня.

Крім цього, вони за допомогою дронів б'ють по енергооб'єктах ще й точково. Наприклад, під час атки БПЛА в ніч на 6 липня, Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Через це проблеми зі світлом виникли у Сумах та в окремих районах Харківської області.

Тим не менш графіки відключень світла 6 липня не діятимуть протягом п'яти годин, хоча очікувалося, що світло за графіками подаватимуть цілий день.

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