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Лучше не пользоваться. Украинцам назвали наиболее энергозатратные приборы

Фото: список приборов, которые лучше не использовать для экономии электроэнергии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация в энергосистеме сложная. Поэтому электроэнергию стоит экономить, в частности, отказавшись от использования энергозатратных приборов в быту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".

"Из-за дефицита электроэнергии, по всей Украине вводятся стабилизационные или экстренные отключения света. Сделаем простые шаги, которые по силам каждому, чтобы уменьшить количество и продолжительность этих отключений", - говорится в сообщении.

Так, первый шаг - это энергоэффективное потребление электроэнергии на протяжении всех суток.

"Если можете избежать использования мощных электроприборов - сделайте это", - говорят энергетики.

Согласно инфографике, которую обнародовали энергеттики, больше всего света потребляет электроплита, на втором месте - кондиционер, на третьем - фен, утюг и электрочайник. Меньше всего потребляет электрообогреватель и стиральная машина.

Ситуация со светом в Украине

Российские войска уже совершили восемь массированных атак по энергетике Украины, начиная с марта.

Помимо этого, они с помощью дронов бьют по энергообъектам еще и точечно. Например, во время атки БПЛА в ночь на 6 июля, Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Из-за этого проблемы со светом возникли в Сумах и в отдельных районах Харьковской области.

Тем неменее графики отключений света 6 июля не будут действовать в течение пяти часов, хотя ожидалось, что свет по графикам будут подавать целый день.

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Отключение света