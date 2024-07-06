Лучше не пользоваться. Украинцам назвали наиболее энергозатратные приборы

Ситуация со светом в Украине

Российские войска уже совершили восемь массированных атак по энергетике Украины, начиная с марта.

Помимо этого, они с помощью дронов бьют по энергообъектам еще и точечно. Например, во время атки БПЛА в ночь на 6 июля, Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Из-за этого проблемы со светом возникли в Сумах и в отдельных районах Харьковской области.

Тем неменее графики отключений света 6 июля не будут действовать в течение пяти часов, хотя ожидалось, что свет по графикам будут подавать целый день.

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