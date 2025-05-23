Крапка у клітці: Усик націлився на приголомшливе завершення кар'єри

Прощальний бій у клітці

За інформацією члена команди Усика, тренера Сергія Лапіна, українець веде попередні переговори з американською зіркою Джейком Полом про поєдинок за правилами ММА.

На 19 липня запланований бій-реванш Усика з британцем Даніелєм Дюбуа в Лондоні. Перемога в ньому може вдруге зробити українця абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. І хоча цей бій розглядається як кульмінація його боксерського шляху, команда Усика вже думає про нові виклики.

"Бій із Джейком Полом – це видовище, яке точно приверне увагу. Уявіть заголовки: абсолютний чемпіон світу з боксу переходить у клітку, щоб битися за правилами ММА з блогером, який побив низку колишніх зірок UFC у боксерському ринзі", - розповів Лапін у коментарі Norske Betting.

За його словами, команда Пола вже позитивно відреагувала на ідею.

Та й сам Усик зацікавлений у виклику:

"Чому б і ні? Це круто. Я люблю виклики", - сказав Олександр, додавши, що в дитинстві займався боротьбою та рукопашним боєм, а отже, має базову підготовку для змішаних єдиноборств.

Проте реалізація такого бою вимагатиме кардинальних змін у тренувальному процесі:

"Потрібно буде перебудувати весь табір. Нам доведеться залучити фахівців з боротьби, кікбоксингу, джиу-джитсу – усе, що потрібно для клітки. Але ідея вже "запалала". Після бою з Дюбуа повернемося до обговорень із командою Пола", - додав Лапін.

Джейк Пол проти Майка Тайсона (фото: instagram.com/jakepaul)

Джейк Пол у ММА: амбіції блогера

Джейк Пол, 28-річний блогер і боксер, раніше заявляв про бажання дебютувати в Октагоні. Він відомий своїми гучними боксерськими шоу.

У листопаді 2024 року він переміг 58-річного Майка Тайсона, а до цього здолав колишніх бійців UFC – Нейта Діаса, Тайрона Вудлі та Андерсона Сілву. Єдиної поразки зазнав від Томмі Ф'юрі.

У червні Джейк Пол проведе наступний поєдинок проти Хуліо Сесара Чавеса-молодшого, а після цього, цілком імовірно, переключить фокус на дебют у ММА. За його словами, він давно тренується і хоче спробувати себе в новому форматі.

Перехід Усика в ММА і потенційний бій з Полом – це не просто сенсація, а справжній медіа-вибух, який може вивести обох спортсменів на новий рівень популярності.

Усик, якому виповнилося 38, неодноразово заявляв, що прагне завершити кар'єру яскраво – і, можливо, бій у клітці стане саме такою крапкою.