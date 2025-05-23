Точка в клетке: Усик нацелился на ошеломляющее завершение карьеры

Прощальный бой в клетке

По информации члена команды Усика, тренера Сергея Лапина, украинец ведет предварительные переговоры с американской звездой Джейком Полом о поединке по правилам ММА.

На 19 июля запланирован бой-реванш Усика с британцем Даниэлем Дюбуа в Лондоне. Победа в нем может во второй раз сделать украинца абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. И хотя этот бой рассматривается как кульминация его боксерского пути, команда Усика уже думает о новых вызовах.

"Бой с Джейком Полом - это зрелище, которое точно привлечет внимание. Представьте заголовки: абсолютный чемпион мира по боксу переходит в клетку, чтобы драться по правилам ММА с блогером, который побил ряд бывших звезд UFC в боксерском ринге", - рассказал Лапин в комментарии Norske Betting.

По его словам, команда Пола уже положительно отреагировала на идею.

Да и сам Усик заинтересован в вызове:

"Почему бы и нет? Это круто. Я люблю вызовы", - сказал Александр, добавив, что в детстве занимался борьбой и рукопашным боем, а значит, имеет базовую подготовку для смешанных единоборств.

Однако реализация такого боя потребует кардинальных изменений в тренировочном процессе:

"Нужно будет перестроить весь лагерь. Нам придется привлечь специалистов по борьбе, кикбоксингу, джиу-джитсу - все, что нужно для клетки. Но идея уже "загорелась". После боя с Дюбуа вернемся к обсуждениям с командой Пола", - добавил Лапин.

Джейк Пол против Майка Тайсона (фото: instagram.com/jakepaul)

Джейк Пол в ММА: амбиции блогера

Джейк Пол, 28-летний блогер и боксер, ранее заявлял о желании дебютировать в Октагоне. Он известен своими громкими боксерскими шоу.

В ноябре 2024 года он победил 58-летнего Майка Тайсона, а до этого одолел бывших бойцов UFC - Нейта Диаса, Тайрона Вудли и Андерсона Силву. Единственное поражение потерпел от Томми Фьюри.

В июне Джейк Пол проведет следующий поединок против Хулио Сесара Чавеса-младшего, а после этого, вполне вероятно, переключит фокус на дебют в ММА. По его словам, он давно тренируется и хочет попробовать себя в новом формате.

Переход Усика в ММА и потенциальный бой с Полом - это не просто сенсация, а настоящий медиа-взрыв, который может вывести обоих спортсменов на новый уровень популярности.

Усик, которому исполнилось 38, неоднократно заявлял, что стремится завершить карьеру ярко - и, возможно, бой в клетке станет именно такой точкой.