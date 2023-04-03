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У Краматорську жінка "здавала" окупантам координати лікарень та гуртожитків

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Краматорськ, Понеділок 03 квітня 2023 11:02
У Краматорську жінка "здавала" окупантам координати лікарень та гуртожитків Фото: СБУ затримала у Краматорську російську шпигунку (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителька Краматорська Донецької області передавала окупантам інформацію про розміщення захисників. Також вона наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Росіяни завербували жінку через заборонені в Україні соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники", де вона активно висловлювалась на підтримку РФ.

Інформаторка намагалася виявити позиції ЗСУ та прикордонників у Краматорську. Також вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків. Ці дані окупанти повинні були використати для ракетних ударів.

СБУ затримали поплічницю ворог під час виконання вказівок окупантів. У неї вилучили мобільний телефон. Жінці оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Краматорську жінка &quot;здавала&quot; окупантам координати лікарень та гуртожитків

Фото: СБУ затримала у Краматорську російську шпигунку (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила російського агента, який намагався знайти українські склади з боєприпасами під Авдіївкою.

Також Служба безпеки затримала у Львові колаборантку, яка під виглядом під виглядом переселенки збирала дані для ворога.

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