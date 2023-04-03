У Краматорську жінка "здавала" окупантам координати лікарень та гуртожитків
Жителька Краматорська Донецької області передавала окупантам інформацію про розміщення захисників. Також вона наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Росіяни завербували жінку через заборонені в Україні соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники", де вона активно висловлювалась на підтримку РФ.
Інформаторка намагалася виявити позиції ЗСУ та прикордонників у Краматорську. Також вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків. Ці дані окупанти повинні були використати для ракетних ударів.
СБУ затримали поплічницю ворог під час виконання вказівок окупантів. У неї вилучили мобільний телефон. Жінці оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: СБУ затримала у Краматорську російську шпигунку (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, СБУ викрила російського агента, який намагався знайти українські склади з боєприпасами під Авдіївкою.
Також Служба безпеки затримала у Львові колаборантку, яка під виглядом під виглядом переселенки збирала дані для ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.