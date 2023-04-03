У Краматорську жінка "здавала" окупантам координати лікарень та гуртожитків

Жителька Краматорська Донецької області передавала окупантам інформацію про розміщення захисників. Також вона наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Росіяни завербували жінку через заборонені в Україні соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники", де вона активно висловлювалась на підтримку РФ.

Інформаторка намагалася виявити позиції ЗСУ та прикордонників у Краматорську. Також вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків. Ці дані окупанти повинні були використати для ракетних ударів.

СБУ затримали поплічницю ворог під час виконання вказівок окупантів. У неї вилучили мобільний телефон. Жінці оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала у Краматорську російську шпигунку (ssu.gov.ua)