В Краматорске женщина "сдавала" оккупантам координаты больниц и общежитий

Жительница Краматорска Донецкой области передавала оккупантам информацию о размещении защитников. Также она наводила российские ракеты на больницы и общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Россияне завербовали женщину через запрещенные в Украине соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку РФ.

Информатор пыталась выявить позиции ВСУ и пограничников в Краматорске. Также она обходила город и обозначала на электронных картах координаты местных больниц и общежитий. Эти данные оккупанты должны были использовать для ракетных ударов.

СБУ задержали пособницу враг во время выполнения указаний оккупантов. У нее изъяли мобильный телефон. Женщине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала в Краматорске российскую шпионку (ssu.gov.ua)