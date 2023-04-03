В Краматорске женщина "сдавала" оккупантам координаты больниц и общежитий
Жительница Краматорска Донецкой области передавала оккупантам информацию о размещении защитников. Также она наводила российские ракеты на больницы и общежития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Россияне завербовали женщину через запрещенные в Украине соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку РФ.
Информатор пыталась выявить позиции ВСУ и пограничников в Краматорске. Также она обходила город и обозначала на электронных картах координаты местных больниц и общежитий. Эти данные оккупанты должны были использовать для ракетных ударов.
СБУ задержали пособницу враг во время выполнения указаний оккупантов. У нее изъяли мобильный телефон. Женщине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: СБУ задержала в Краматорске российскую шпионку (ssu.gov.ua)
Напомним, СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося найти украинские склады с боеприпасами под Авдеевкой.
Также Служба безопасности задержала во Львове коллаборантку, которая под видом переселенки собирала данные для врага.
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