"Полював" на склади з боєприпасами під Авдіївкою. СБУ затримала російського агента

СБУ затримала російського агента, який "полював" на склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою Донецької області. Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Так, після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

"Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.



За даними СБУ, для збору розвідданих російський агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти. Одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.



"Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті", - додали в відомстві.



Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.





На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.