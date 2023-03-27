Служба безпеки України затримала колаборантку у Львові, яка збирала дані під виглядом переселенки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївської області, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ. Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року", - пише пресслужба.

Зрадниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.Для маскування вона видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

"За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до Росії через месенджер", - додає пресслужба.

Зрадницю затримали під час спроби передати розвідувальні дані. Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів, на яких було зафіксовано докази вчинення злочинної діяльності.

Фото: збирала дані під виглядом переселенки. СБУ викрила колаборантку у Львові (t.me/SBUkr)