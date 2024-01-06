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У Краматорську пролунали вибухи під час тривоги

Субота 06 січня 2024 15:43
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У Краматорську пролунали вибухи під час тривоги Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Краматорську пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Новини Донбасу" у Telegram.

У місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Офіційної інформації щодо обстрілів міста поки не надходило.

У Краматорську пролунали вибухи під час тривоги

Атака "Шахедів" 5 січня

5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, на Миколаївщині - потрапляння на території підприємства. На Херсонщині дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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