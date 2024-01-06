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В Краматорске прогремели взрывы во время тревоги

Суббота 06 января 2024 15:43
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В Краматорске прогремели взрывы во время тревоги Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Краматорске прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новости Донбасса" в Telegram.

В городе прогремело по меньшей мере пять взрывов.

Официальной информации по поводу обстрелов города пока не поступала.

В Краматорске прогремели взрывы во время тревоги

Атака "Шахедов" 5 января

5 января российские оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков повреждены ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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