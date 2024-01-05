Дві хвилі обстрілів: що відомо про атаки "Шахедів" цієї ночі

Російська армія ввечері 4 січня та вночі 5 січня знову випустила по Україні дрони-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у декількох областях, але є влучання.

Що відомо про наслідки нічних атак - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, начальника Ради оборони Кривого Року Олександра Вілкула, голова Черкаської ОВА Ігоря Табурця, заяву речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ та Командування Об'єднаних сил ЗСУ, Facebook Повітряного командування "Схід".

Дві хвилі атак

Про те, що росіяни випустили "Шахеди" стало відомо напередодні ввечері. Вони рухалися з південно-східного та північного напрямків.

Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, цієї ночі було дві хвилі атак. Відомо, що другу хвилю дронів окупанти запустили під ранок з того ж самого напрямку. Речник Повітряних сил уточнив, що дрони летіли траєкторією вздовж кордону з Молдовою. Він не назвав точну кількість безпілотників, які запустила РФ, але сказав про "кілька десятків".

За словами Гуменюк, протиповітряна оборона збила щонайменше 10 "Шахедів", але є влучання. Тим часом Об'єднані сили ЗСУ зазначають, що на півночі України вночі та зранку збили 6 дронів, 4 з них знищили мобільні вогневі групи.

Де працювала ППО і які наслідки

Дніпропетровська область. Повідомляється, що у регіоні збили 6 дронів-камікадзе. Всі у Криворізькому районі. Уламки збитого дрона впали на територію непрацюючого підприємства. Постраждалих немає.

Черкаська область. Під час останніх атак було знищено 5 "Шахедів". Внаслідок бойової роботи ніхто не постраждав. Але через падіння уламків пошкоджено лінії електропередач. Без світла три населених пункти, ще два - частково.

Херсонська область. У регіоні збили 4 "Шахеди". Також трьома "Шахедами" окупанти вдарили по Високому Тягинської громади. Під ударом були адміністративна будівля та модульне містечко. Постраждали щонайменше семеро осіб, серед них 14-річний підліток. 50-річного чоловіка госпіталізували.

Миколаївська область. У регіоні теж працювала ППО. У Баштанському районі було влучання безпілотника на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Також пошкоджено дитячий садок, будинок культури та приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.

Кіровоградська область. Вночі у регіоні працювала ППО. За попередніми даними, постраждалих немає.

Останні атаки ворога

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях.

2 січня окупанти повторили масштабний обстріл. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

Британська розвідка вважає, що росіяни змінили підхід до масованих атак. Тепер ворог більше зосереджується на ударах по оборонних об'єктах, аніж на енергетиці.