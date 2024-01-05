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Нічна атака дронів РФ по Україні: у Повітряних силах назвали число збитих БПЛА

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 12:21
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Нічна атака дронів РФ по Україні: у Повітряних силах назвали число збитих БПЛА Фото: у Повітряних силах назвали кількість збитих БПЛА під час атаки РФ 5 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. 21 з 29 БПЛА вдалось збити силам протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Особливості атаки

Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим".

До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Цікаво, що переважну більшість "шахедів" було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Обстріл України

Російська армія ввечері 4 січня та вночі 5 січня знову випустила по Україні дрони-камікадзе. Відомо, що атака відбувалась двома хвилями.

Протиповітряна оборона працювала в кількох областях, але є влучення. Зокрема, у Дніпропетровській області було збито 6 БПЛА, у Черкаській - 5. А в Баштанському районі Миколаївської області було влучення безпілотника на території агропідприємства, а в Херсонській області ворог атакувало модульне містечко. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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