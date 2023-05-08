В Краматорську пролунали вибухи

В ніч на 8 травня в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, було чутно два вибухи. Після них в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що вночі 7 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. Наразі вона оголошена в 12 регіонах, включаючи Крим та Луганську область.
Крім цього, вибух пролунав в Одесі, а в Києві та області працює ППО.
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