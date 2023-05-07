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Ракетна загроза. В Києві та низці областей України оголосили тривогу

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Неділя 07 травня 2023 23:30
Ракетна загроза. В Києві та низці областей України оголосили тривогу Фото: Україною шириться повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 7 травня, Україною почала ширитись повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Сигнали про повітряну небезпеку оголошено в столиці, а також Київській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізьській, Чернігівській та Полтавській областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім порекомендував одеситам не ігнорувати повітряну тривогу. Також він написав, що на північ від міста чутно звуки прольоту "шахедів".

А очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив про ракетну небезпеку і порадив громадянам спуститись в укриття.Ракетна загроза. В Києві та низці областей України оголосили тривогу

Нагадаємо, що напередодні жителів Нікопольського району попередили про загрозу ворожого обстрілу.

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