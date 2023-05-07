Ракетна загроза. В Києві та низці областей України оголосили тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Сигнали про повітряну небезпеку оголошено в столиці, а також Київській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізьській, Чернігівській та Полтавській областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім порекомендував одеситам не ігнорувати повітряну тривогу. Також він написав, що на північ від міста чутно звуки прольоту "шахедів".

А очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив про ракетну небезпеку і порадив громадянам спуститись в укриття.