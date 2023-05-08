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В Краматорске раздались взрывы

Фото: в Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 8 мая в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, было слышно два взрыва. После них в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ночью 7 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время она объявлена в 12 регионах, включая Крым и Луганскую область.

Кроме этого, взрыв прогремел в Одессе , а в Киеве и области работает ПВО.

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ВзрывКраматорск