У Краматорську пролунали вибухи

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 17 січня, пролунали гучні вибухи. У регіоні повітряна тривога не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Згідно з повідомленнями, у місті було чути щонайменше два вибухи. Про їхні причини та наслідки поки що нічого не повідомлялося.

Як повідомлялося, російські війська 9 січня пізно ввечері завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Основний удар припав на дорогу і автомобіль, що рухався по ній. Двоє людей, які перебували в машині, загинули.

Також нагадаємо, вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. Пізніше голова Донецької області підтвердив, що окупанти після опівночі завдали семи ракетних ударів по Краматорську і два - по Костянтинівці.

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