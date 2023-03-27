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У Краматорську пролунала серія вибухів

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Київ, Понеділок 27 березня 2023 00:48
У Краматорську пролунала серія вибухів Фото: у Краматорську пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 27 березня, було чути до десяти гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Повідомляється, що в регіоні оголошено повітряну тривогу. До її закінчення мешканців просять по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

У Краматорську пролунала серія вибухів

Нагадаємо, що вночі в неділю, 26 березня, окупанти обстріляли Краматорськ. Вже вранці російська армія інтенсивно б'є Авдіївкою, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що окупанти вночі вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Окупанти атакували центр міста та промзону.

Додамо, що в ніч на 23 березня російські війська також обстріляли Краматорськ, російська армія атакувала житлові будинки та котельню.

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