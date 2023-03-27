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В Краматорске прозвучала серия взрывов

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Киев, Понедельник 27 марта 2023 00:48
В Краматорске прозвучала серия взрывов Фото: в Краматорске прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 27 марта, было слышно до десяти громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что в регионе объявлена воздушная тревога. До ее окончания жителей просят по возможности оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

В Краматорске прозвучала серия взрывов

Напомним, что ночью в воскресенье, 26 марта, оккупанты обстреляли Краматорск. Уже утром российская армия интенсивно бьет по Авдеевке, применяя артиллерию и "Грады", в том числе кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что оккупанты ночью ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Оккупанты атаковали центр города и промзону.

Добавим, что в ночь на 23 марта российские войска также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.

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