Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: атакували котельню та будинки
Вночі на четвер, 23 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Російська армія атакувала житлові будинки та котельню. Також через обстріл Авдіївки загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Серед ночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці міста - пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі", - розповів він.
Крім того, за даними голови регіону, дві людини загинули в Авдіївці.
"Місто зазнало авіаракетного удару - три ракети поцілили на територію АКХЗ", - додав Кириленко.
Він зазначив, що всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області, поранили ще 4 - в Святогірську, Бахмуті, Костянтинівці та Іванівському.
Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Зокрема, у вівторок, 21 березня, РФ атакувала Часів Яр.
Після обстрілу Годин Яру Донецької області у вівторок, 21 березня, двоє людей загинули, одна людина отримала поранення.
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