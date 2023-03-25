Росіяни вдарили по центру Краматорська та промзоні (фото руйнувань)

Російські окупанти вночі вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Окупанти атакували центр міста і промзону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Без постраждалих. Уточнюємо інформацією щодо руйнувань", - написав він.

Фото: росіяни вдарили по центру Краматорська та промзоні (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про нічні вибухи у Краматорську.

Додамо, що в ніч на 23 березня російські окупанти також обстріляли Краматорськ, російська армія атакувала житлові будинки та котельню.

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