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У Краматорську пролунала серія вибухів

Фото: вибухи у Краматорську пролунали вночі 14 березня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську на Донеччині пізно ввечері 14 березня пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевих мешканців у пабликах.

Нічний обстріл Краматорська був приблизно через годину після масованої атаки по Кураховому, яку російські окупанти накрили артилерією.

Війська РФ атакували Краматорськ приблизно о 23:40, пишуть місцеві жителі у мережі. За даними кореспондента "РБК-Україна", пролунало від 15 до 17 вибухів.

Наслідки ворожого обстрілу міста з'ясовуються.

Додамо також, що моніторингові групи повідомили про вибухи, крім Краматорська, також у Слов'янську.

Нагадаємо, раніше вдень 14 березня російські окупанти здійснили обстріл центру Краматорська Донецької області, і в поліції повідомили про загибель 60-річного місцевого жителя.

Крім того, внаслідок ранкової атаки по Краматорську дев'ятеро людей отримали поранення.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян центром Краматорська на Донеччині. Глава держави показав відео наслідків ворожої атаки.

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КраматорськВибух