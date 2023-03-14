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Кількість поранених внаслідок російського удару по Краматорську зросла

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 17:11
Кількість поранених внаслідок російського удару по Краматорську зросла Фото: кількість поранених внаслідок російського удару по Краматорську зросла (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Каріна Левицька

Кількість поранених в результаті сьогоднішнього російського обстрілу Краматорська зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що дев'ять людей отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Краматорська.

"Середньої важкості одна жінка. Всі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу дві людини, п'ять жителів - на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися", - сказав він.

Гончаренко також повідомив, що через російську атаку були пошкоджені стіни другого під'їзду триповерхового багатоквартирного під'їзду, які, на перший погляд, можна відремонтувати. Він повідомив, що всього в будинку знаходиться 24 квартири.

"На момент обстрілу з 24 квартир жителі мешкали у семи квартирах. Ми спілкуємось з мешканцями цих квартир. Спочатку жителі двох квартир мали бажання розселитися у комунальному житлі - це й гуртожиток, квартири, школа, але поки відмовилися всі. Хто до родичів у селище переїде, хтось хоче виїхати", - повідомив керівник МВА.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, російські окупанти вчинили обстріл центру Краматорська Донецької області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 4 поранених.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян центром Краматорська Донецької області. Він також показав відео наслідків ворожої атаки.

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