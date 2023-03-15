В Краматорске прогремела серия взрывов

В Краматорске Донецкой области поздно вечером 14 марта прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление местных жителей в пабликах.

Добавим также, что мониторинговые группы сообщили о взрывах, помимо Краматорска, также и в Славянске.

Войска РФ атаковали Краматорск примерно в 23:40, пишут местные жители в сети. По данным корреспондента "РБК-Украина", прозвучало от 15 до 17 взрывов.

Ночной обстрел Краматорска последовал приблизительно через час после массированной атаки по Курахово, который российские оккупанты накрыли артиллерией.

Напомним, ранее днем 14 марта российские оккупанты совершили обстрел центра Краматорска Донецкой области и в полиции сообщили о гибели 60-летнего местного жителя.

Кроме того, в результате утренней атаки по Краматорску девять человек получили ранения.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиян центром Краматорска Донецкой области. Глава государства показал видео последствий вражеской атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.