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Окупанти обстріляли центр Краматорська: є влучання у будинки (фото, відео)

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Краматорськ, Вівторок 14 березня 2023 09:54
Окупанти обстріляли центр Краматорська: є влучання у будинки (фото, відео) Фото: окупанти вдарили по Краматорську (Анастасія Рокитна, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Інформацію про обстріл підтвердив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, окупанти вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, російські снаряди пошкодили шість багатоповерхівок. Відомо про щонайменше трьох поранених.

Тим часом видання "Радіо Свобода" повідомляє про першого загиблого.

Фото: окупанти вдарили по Краматорську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

На місці влучання наразі тривають рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, Росія вночі вдарила по Авдіївці Донецької області, випустивши чотири ракети. Три з них поцілили на територію промислових підприємств, одна - у житловий квартал.

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