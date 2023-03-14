ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відреагував на удар по Краматорську і показав відео наслідків

Новость на русском →
Краматорськ, Вівторок 14 березня 2023 10:39
Зеленський відреагував на удар по Краматорську і показав відео наслідків Фото: президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську і показав відео наслідків (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян по центру Краматорська Донецької області. Також він показав відео наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним", - написав Зеленський.

За його словами, рятувальні роботи на місці ще тривають.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - зазначив президент.

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по центру Краматорська Донецької області. Ракета влучила у багатоквартирний будинок, а загалом пошкодила шість.

За даними Офісу генпрокуратури, з-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано медичну допомогу. Правоохоронці вже порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Краматорськ Донецька область ракетный удар
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данила Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України