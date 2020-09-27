ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар

Краматорск, Воскресенье 27 сентября 2020 21:43
В Краматорске произошел масштабный лесной пожар
Фото: пожар в Краматорске (facebook.com/pankov.kram)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар. Огонь вспыхнул вечером 27 сентября на Васильковском пустыре.

Об этом сообщил мэр города Андрей Панков на странице в Facebook.

По словам городского головы, пока причина возгорания не установлена, но факты указывают на то, что пожар мог вспыхнуть из-за небрежного обращения с огнем.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

"Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - написал он.

Напомним, недавно в Житомире произошел масштабный пожар на мусорной свалке

Кроме того, в Украине было объявлено чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало о лесном пожаре в Херсонской области.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Краматорскпожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь