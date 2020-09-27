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У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа

Краматорськ, Неділя 27 вересня 2020 21:43
У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа
Фото: пожежа у Краматорську (facebook.com/pankov.kram)
Автор: Дмитро Левицький

У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь спалахнув ввечері 27 вересня на Васильківському пустирі.

Про це повідомив мер міста Андрій Панков на сторінці у Facebook.

За словами міського голови, поки що причину загоряння не встановлено, але факти вказують на те, що пожежа могла спалахнути через недбале поводження з вогнем.

Ліквідація пожежі досі триває.

"Зараз на місці працює 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська. Також краматорцям допомагає один розрахунок з Дружківки. На підході ще одна машина з Костянтинівки. Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі

Крім того, в Україні було оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало про лісову пожежу у Херсонській області.

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Новини України Надзвичайні події Краматорськпожежа
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