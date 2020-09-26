В Житомире тушат масштабный пожар на свалке

Фото: пожар в Житомире (zt.dsns.gov.ua)

В Житомире со вчерашнего дня тушат масштабный пожар на свалке бытовых отходов. Площадь горения уменьшили с 400 до 150 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.

Указано, что 25 сентября в 22:05 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании на территории полигона твердых бытовых отходов.

Фото: пожар на свалке в Житомире

"На месте происшествия было установлено, что горят отходы на площади 400 кв.м. Трудностей в тушении пожара в первую очередь добавляют сухая погода и сильный ветер. Кроме того, тушение осложняется также невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара", - объясняют спасатели.

Специалисты ГСЧС постоянно заливают тление, однако процессы горения происходят внутри свалки на глубине 4 метров, а это делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения.

Поэтому спасатели привлекли бульдозер предприятия для разгребания тлеющего мусора. В 02:45 пожар удалось локализовать и не допустить дальнейшего увеличения площади.

"Сейчас пожар все еще действует, техника работает и спасатели держат его под контролем... По состоянию на 07:00 26 сентября остается горение на площади около 150 кв.м", - указано в сообщении.

Напомним, 26 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, а в Карпатском регионе вероятность пожаров будет ниже.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября в Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке.