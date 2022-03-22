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В Краматорске оккупанты снова применили запрещенные фосфорные боеприпасы

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты во время бомбардировки Краматорска Донецкой области в очередной раз применили фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными соглашениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

"Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира", - отметил Билошицкий.

Он также подчеркнул, что российские военные только так и могут воевать.

Отметим, что фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Их начиняют белым фосфором или зажигательными веществами на его основе.

Температура горения фосфорных боеприпасов зависит от ряда условий и составляет 900-1200 градусов. При попадании на кожу горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги.

Напомним, в Попасной Луганской области российские оккупанты также использовали фосфорные боеприпасы.

Мы также писали о том, что в Сумах оккупанты открыли огонь по территорию предприятия "Сумыхимпром", после чего произошла утечка аммиака.

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