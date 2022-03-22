RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Краматорську окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти під час бомбардування Краматорська Донецької області в черговий раз застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.

Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.

Зазначимо, що фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Їх начиняють білим фосфором або запальними речовинами на його основі.

Температура горіння фосфорних боєприпасів залежить від ряду умов і становить 900-1200 градусів. При попаданні на шкіру білий фосфор викликає важкі опіки.

Нагадаємо, у Попасній Луганської області російські окупанти також використовували фосфорні боєприпаси.

Ми також писали про те, що в Сумах окупанти відкрили вогонь по територію підприємства "Сумихімпром", після чого стався витік аміаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДонецька область