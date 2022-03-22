У Краматорську окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси

"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.

Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.

Зазначимо, що фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Їх начиняють білим фосфором або запальними речовинами на його основі.

Температура горіння фосфорних боєприпасів залежить від ряду умов і становить 900-1200 градусів. При попаданні на шкіру білий фосфор викликає важкі опіки.