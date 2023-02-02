Краматорськ знову під ударом окупантів, є поранені. Жителів просять залишатися в укриттях

"Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях!" - написав він.

Оновлено 13.03. Окупанти завдали двj[ ракетних ударів по місту. Є поранені.

"Краматорськ знову здригнувся від вибухів - росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову - по центру міста, по житловій забудові. За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних", - розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріли Краматорська 1 лютого

Вчора російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ Донецької області. Вдень атакували один із місцевих цвинтарів, а пізно ввечері - вдарили ракетою по житловому будинку. "Іскандер-" зруйнував один із будинків з 1 по 4 поверх. 21 особа звернулася за медичною допомогою, 8 було госпіталізовано, троє загинули, а двох вдалося врятувати. Наразі триває розбір завалів, під ними шукають ще одну жінку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.