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Росіяни вдруге за сьогодні обстріляли Краматорськ: є поранені

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Краматорськ, Середа 01 лютого 2023 22:32
Росіяни вдруге за сьогодні обстріляли Краматорськ: є поранені Фото: окупанти вдруге за день обстріляли Краматорськ Донецької області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 1 лютого, російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області, є поранені. Це друга атака на місто за сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені", - написав.

За словами Гончаренка, на місцях працюють всі відповідні служби.

Оновлено (23:11)

Місцеві паблики в Telegram повідомляють, що внаслідок російського обстрілу серйозно пошкоджено багатоповерховий будинок, зруйновано два під'їзди. Після удару на місці виникла пожежа.

Як повідомлялося, у середу, 1 лютого, російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області. Цього разу окупанти атакували місцевий цвинтар.

Крім того, 1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Внаслідок обстрілу постраждало приватне підприємство.

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Краматорськ Донецька область
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