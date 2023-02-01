Росіяни вдруге за сьогодні обстріляли Краматорськ: є поранені

Фото: окупанти вдруге за день обстріляли Краматорськ Донецької області (ілюстрація/GettyImages)

В середу, 1 лютого, російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області, є поранені. Це друга атака на місто за сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені", - написав. За словами Гончаренка, на місцях працюють всі відповідні служби. Оновлено (23:11) Місцеві паблики в Telegram повідомляють, що внаслідок російського обстрілу серйозно пошкоджено багатоповерховий будинок, зруйновано два під'їзди. Після удару на місці виникла пожежа.