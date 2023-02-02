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Краматорск снова под ударом оккупантов, есть раненые. Жителей просят оставаться в укрытиях

Фото: Краматорск обстреливает РФ 2 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 2 февраля, российские военные снова обстреливают Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Гончаренко.

"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!" – написал он.

Обновлено 13.03. Оккупанты нанесли два ракетных удара по городу. Есть раненые.

"Краматорск снова вздрогнул от взрывов - россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова - по центру города, по жилой застройке. По предварительной информации, ранены среди гражданских", - рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Обстрелы Краматорска 1 февраля

Вчера российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. Днем атаковали одно из местных кладбищ, а поздним вечером - ударили ракетой по жилому дому. "Искандер" разрушил один из домов с 1 по 4 этаж. 21 человек обратился за медпомощью, 8 были госпитализированы, трое погибли, а двух удалось спасти. Сейчас продолжается разбор завалов, под ними ищут еще одну женщину.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

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Краматорск