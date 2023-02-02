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Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людину

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Краматорськ, Четвер 02 лютого 2023 11:35
Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людину Фото: у Краматорську продовжується розбір завалів будинку, куди потрапила ракета РФ (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами будинку у центрі Краматорська Донецької області, в який поцілила російська ракета ввечері 1 лютого, шукають людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"3 загиблих, 8 поранених (2 у важкому стані), 13 звернулись за медичною допомогою - не важкі. Шукаємо ще жінку", - розповів він.

Обстріл Краматорська 1 лютого

Російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області Спочатку повідомлялось про поранених. Ця атака стала вже другою на місто за день.

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру". Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.

Травми отримала 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Троє людей загинули, двох вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

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Краматорськ Донецька область
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