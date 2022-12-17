Краматорськ повністю знеструмлений: місто залишилося без тепла та води

У суботу, 17 грудня, у Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії. Місто залишилося без тепло- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Все місто знову аварійно знеструмлене. Зупинилося тепло-, водопостачання. Де є можливість – переходимо на генератори", - написав він. Подробиці про аварійне відключення електроенергії міський голова не розповів.