Окупанти за добу поранили трьох цивільних у Донецькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram .

Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1264 особи, ще 2752 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За 16 грудня росіяни поранили 3 мирних мешканців Донбасу - у Бахмуті", - розповів він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що окупанти вишукують слабкі місця в обороні наших воїнів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ворог продовжує будувати лінію оборони на кордоні із Кримом.

Також ми писали, що українські десантники на Донбасі ефективно знищили позицію російських окупантів разом із боєкомплектом.

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