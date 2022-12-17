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Окупанти за добу поранили трьох цивільних у Донецькій області

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Донецька область, Субота 17 грудня 2022 09:24
Окупанти за добу поранили трьох цивільних у Донецькій області Фото: окупанти за добу поранили трьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 16 грудня росіяни поранили 3 мирних мешканців Донбасу - у Бахмуті", - розповів він.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1264 особи, ще 2752 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що окупанти вишукують слабкі місця в обороні наших воїнів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ворог продовжує будувати лінію оборони на кордоні із Кримом.

Також ми писали, що українські десантники на Донбасі ефективно знищили позицію російських окупантів разом із боєкомплектом.

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Донецька область Війна в Україні окупанти
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