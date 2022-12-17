Росія вночі вдарила по Краматорську: мер розповів про наслідки

Вночі на суботу, 17 грудня, окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область). Удар на себе прийняли навчальний заклад та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську", - написав він. За його словами, окупанти знов б’ють по цивільній інфраструктурі: пошкоджено дорожнє покриття, заклад освіти та приватні будинки. "На щастя, обійшлося без жертв", - додав Гончаренко.