ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вночі вдарила по Краматорську: мер розповів про наслідки

Новость на русском →
Донбас, Субота 17 грудня 2022 09:58
Росія вночі вдарила по Краматорську: мер розповів про наслідки Фото: Росія вночі вдарила по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на суботу, 17 грудня, окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область). Удар на себе прийняли навчальний заклад та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську", - написав він.

За його словами, окупанти знов б’ють по цивільній інфраструктурі: пошкоджено дорожнє покриття, заклад освіти та приватні будинки.

"На щастя, обійшлося без жертв", - додав Гончаренко.

Як повідомлялось, російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак поранення отримали троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область Обстріл Вибух Війна в Україні
NEWS
У Києві запустили автобуси, які дублюють маршрути метро: список рейсів
У Києві запустили автобуси, які дублюють маршрути метро: список рейсів
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах