Краматорск полностью обесточен: город остался без тепла и воды

В субботу, 17 декабря, в Краматорске произошло аварийное отключение электроэнергии. Город остался без тепло- и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook .

Подробности об аварийном отключении электроэнергии городской голова не рассказал.

"Весь город снова аварийно обесточен. Остановилось тепло-, водоснабжение. Где есть возможность – переходим на генераторы", - написал он.

Напомним, этой ночью оккупанты обстреляли Краматорск (Донецкая область). Вражеские ракетны попали в учебное учреждение и частные дома.

Мы так писали, что российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак ранения получили три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.