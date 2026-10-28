Крали дрони у військових і продавали їх армії як нові: викрито 16 учасників масштабної оборудки

Як викрадали дрони у військових і продавали їх армії

За даними слідства, організатором схеми був колишній військовослужбовець. До оборудки він залучив військових, цивільних посередників і представників комерційних підприємств.

Учасники схеми шукали військовослужбовців, готових за гроші передавати безпілотники зі своїх військових частин. Для пошуку таких людей організували окремий Telegram-канал.

Викрадену техніку доставляли до майстерні на Дніпропетровщині. Там видаляли заводські номери, змінювали маркування та QR-коди, після чого через підконтрольні підприємства постачали ці самі дрони військовим як нові.

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Понад 600 дронів і майже 16 млн гривень збитків

Правоохоронці встановили 25 епізодів і провели понад 100 обшуків у дев’яти областях та Києві.

Загальна вартість викраденого військового майна, за даними слідства, становить близько 16 млн грн.

Серед понад 600 вилучених безпілотників правоохоронці вже ідентифікували більш як 200 одиниць як майно військових частин. Походження решти техніки продовжують встановлювати.

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Що вилучили під час обшуків і кому оголосили підозри

Крім дронів, під час обшуків вилучили 13 млн грн, 400 тисяч доларів США, золото, срібло, коштовності та 15 автомобілів.

Усім 16 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

До розслідування залучені прокурори, слідчі Державного бюро розслідувань, підрозділи внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби, Національна поліція та військова контррозвідка Служби безпеки України.

За словами Ковальського, правоохоронці продовжують встановлювати походження всієї вилученої техніки та повне коло причетних до схеми - від осіб, які забезпечували викрадення безпілотників, до тих, хто організовував їхній повторний продаж війську.