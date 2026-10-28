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Воровали дроны у военных и продавали их армии как новые: разоблачены 16 участников масштабной сделки

14:32 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Шиканова
В Украине разоблачили схему похищения дронов из воинских частей (фото: Getty Images)

Правохранители обезвредили преступную группу, которая похищала беспилотники из воинских частей, меняла их маркировку и перепродавала украинской армии как новую технику. В деле сообщили о подозрении 16 людям, а в ходе обысков изъяли более 600 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского.

Как крали дроны у военных и продавали их армии

По данным следствия, организатором схемы был бывший военнослужащий. К сделке он привлек военных, гражданских посредников и представителей коммерческих предприятий.

Участники схемы искали военнослужащих, готовых за деньги передавать беспилотники из своих воинских частей. Для поиска таких людей был организован отдельный Telegram-канал.

Украденную технику доставляли в мастерскую на Днепропетровщине. Там удаляли заводские номера, меняли маркировку и QR-коды, после чего через подконтрольные предприятия поставляли эти же дроны военным как новые.

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Более 600 дронов и почти 16 млн гривен убытков

Правоохранители установили 25 эпизодов и провели более 100 обысков в девяти областях и Киеве.

Общая стоимость похищенного военного имущества, по данным следствия, составляет около 16 млн грн .

Среди более 600 изъятых беспилотников правоохранители уже идентифицировали более 200 единиц в качестве имущества воинских частей. Происхождение остальной техники продолжают устанавливать.

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Что изъяли во время обысков и кому объявили подозрения

Кроме дронов, во время обысков изъяли 13 млн грн, 400 тысяч долларов США, золото, серебро, драгоценности и 15 автомобилей.

Всем 16 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

К расследованию привлечены прокуроры, следователи Государственного бюро расследований, подразделения внутренней безопасности Государственной пограничной службы, Национальная полиция и военная контрразведка Службы безопасности Украины.

По словам Ковальского, правоохранители продолжают устанавливать происхождение всей изъятой техники и полный круг причастных к схеме - от лиц, которые обеспечивали похищение беспилотников, до тех, кто организовывал их повторную продажу войску.

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