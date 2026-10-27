ППО - це не лише перехоплювачі: як мобільні пункти управління змінили роботу військових

Для екіпажу малої ППО зміна позиції коштує часу й ефективності. Якщо робоче місце потрібно згортати, перевозити, заново розгортати й налаштовувати, екіпаж фактично випадає з бойової роботи, поки не відновить роботу обладнання.

За його словами, зміна позицій - це як щоразу розбирати й заново збирати диспетчерську вежу аеропорту. Проблему вирішити допомагає мобільний пункт управління (МПУ), де є все необхідне: робоче місце, зв'язок, живлення та потрібне обладнання, тож після переїзду екіпажу не треба починати з нуля.

Що таке мала ППО

Мала ППО - це система протидії низьковисотним повітряним цілям, передусім ударним і розвідувальним БпЛА, за допомогою мобільних та відносно недорогих засобів ураження. До неї входять дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, зенітні установки, засоби виявлення та наведення.

"Мала ППО - доступна й масштабована система захисту від дронів, яка доповнює класичну ППО", - пояснює керівник мілітарного департаменту Фонду Сергія Притули Богдан Данилів. Це, за його словами, в основному всі засоби й сили, які протидіють ударним "Шахедам".

Фото: мобільні комплекси складаються з мікроавтобусів та причепів (прес-служба фонду)

Що всередині МПУ

По факту, МПУ – це авто з тактичним мобільним трейлером, у якому вмонтоване все обладнання. Всередині є ноутбуки, монітори та обладнання для керування дронами й заряджання їхніх акумуляторів. Також для розгортання комплексу є мобільні телескопічні щогли.

Паралельно Starlink, LTE-роутер та маршрутизатор Mikrotik забезпечують екіпажу кілька каналів зв'язку.

"Якщо один із каналів стає недоступним, екіпаж може перейти на резервний, що підвищує стійкість зв'язку та зменшує ризик його повної втрати", – пояснює Данилів.

Живлення автономне, тож пункт менше залежить від зовнішньої електромережі. Залежно від умов система використовує сонячні панелі, акумулятори й генератор: панелі заряджають її за наявності сонця, акумулятор забезпечує роботу без нього, а генератор лишається резервним джерелом.

Що змінюють МПУ для військових

За словами Даниліва, ключовий результат – менше часу на розгортання, більше часу в бойовій роботі та вища мобільність екіпажу. У підрозділі це підтверджують: час на зміну позиції й відновлення роботи суттєво скоротився.

"МПУ можна замаскувати і тривалий час використовувати автономно – за потреби навіть кілька днів поспіль без постійного згортання і розгортання обладнання, зберігаючи повну готовність екіпажу 24/7. Це також дає змогу розділити функції: окрему машину можна задіяти під логістику, доставку дронів і пошук нових позицій, а МПУ лишити безпосередньо на позиції", - розповів Юрій Андрусенко, начальник групи комунікацій 1020 ЗРАБР (зенітної ракетно-артилерійської бригади), екіпажам якої передали пʼять таких пунктів.