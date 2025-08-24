"Крах Росії неминучий". Експерт розповів, що стане ключовим моментом для розпаду РФ

Росія переживає свої останні десятиліття, а ключовим моментом у процесі розпаду "імперії" стане перемир'я з Україною. РФ просто не зможе швидко перевести економіку у мирне річище.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 1992-1998 рр Юрій Костенко .

Розпався СРСР, розпадеться й Росія

Напередодні розпаду СРСР 1 серпня 1991 року у Верховній Раді України виступив тодішній президент США Джордж Буш-старший із заявою, що вони не збираються підтримувати "вбивчий націоналізм" і незалежність України.

При цьому він нічого не сказав про розпад Союзу, та й американські розвідувальні й аналітичні служби не прораховували такий варіант.

"Я акцентую на цьому недарма. Щойно відбулася зустріч Трампа і Путіна - і що? Знову, як і тоді, коли США не були готові до розпаду ядерного СРСР, так і зараз заплющують очі на те, що ядерна Росія може розпастись. І не через 100 років, а набагато швидше. РФ - це імперське утворення і воно рухається до розвалу", - заявив Костенко.

При цьому він додав, що розпад РФ - це природний процес, який ніхто не зупинить: ні переговори Трампа з Путіним, ні зняття санкцій.

Перемир'я пришвидшить крах імперії

Ключовою подією, яка пришвидшить розпад Росія, стане зупинка бойових дій та підписання угоди про перемир'я, вважає Костенко.

"Мирна угода неможлива, бо вона передбачає, що ми відмовляємося від своєї території, а це суперечить Конституції і це - злочин", - підкреслив експерт.

Історія вже має подібний досвід - на угодах про перемир'я існували дві Німеччини після Другої світової, північної і південної Кореї після Корейської війни, на таких умовах існує сьогодні Кіпр.

"За моїми оцінками, в межах десятиліття Росія як імперське утворення зникне з політичної карти світу. Адже після зупинки війни ніхто не знає, як швидко перевести військову російську промисловість у мирне річище. На це треба роки, а то і десятки років, і колосальна кількість коштів", - зазначив Костенко.

За його словами, Союз розпався на хвилі соціальних негараздів, точно так буде з Росією. Після розпаду СРСР США ухвалили спеціальний закон про допомогу Росії у ядерному роззброєнні, Захід також надавав колосальну фінансову підтримку РФ, щоб вберегти їх від подальшого розпаду. Але зараз нема кому вкладати гроші у Росію.

"Інвесткомпанії довго споглядатимуть, що ж далі відбуватиметься з РФ. Тому через 5-10 років в Україну повернуться всі окуповані Росією території, а сама імперія розпадеться на різні складові", - заявив експерт.

Він також наголосив, що світовий досвід свідчить - імперії зникають здебільшого після великих воєн. Австро-угорська після Першої світової, Британська - після Другої. Так буде і з Росією після широкомасштабного вторгнення в Україну.