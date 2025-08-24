"Крах России неизбежен". Эксперт рассказал, что станет ключевым моментом для распада РФ

Россия переживает свои последние десятилетия, а ключевым моментом в процессе распада "империи" станет перемирие с Украиной. РФ просто не сможет быстро перевести экономику в мирное русло.

Распался СССР, распадется и Россия

Накануне распада СССР 1 августа 1991 года в Верховной Раде Украины выступил тогдашний президент США Джордж Буш-старший с заявлением, что они не собираются поддерживать "убийственный национализм" и независимость Украины.

При этом он ничего не сказал о распаде Союза, да и американские разведывательные и аналитические службы не просчитывали такой вариант.

"Я акцентирую на этом недаром. Только что состоялась встреча Трампа и Путина - и что? Опять, как и тогда, когда США не были готовы к распаду ядерного СССР, так и сейчас закрывают глаза на то, что ядерная Россия может распасться. И не через 100 лет, а гораздо быстрее. РФ - это имперское образование и оно движется к развалу", - заявил Костенко.

При этом он добавил, что распад РФ - это естественный процесс, который никто не остановит: ни переговоры Трампа с Путиным, ни снятие санкций.

Перемирие ускорит крах империи

Ключевым событием, которое ускорит распад России, станет остановка боевых действий и подписание соглашения о перемирии, считает Костенко.

"Мирное соглашение невозможно, потому что оно предусматривает, что мы отказываемся от своей территории, а это противоречит Конституции и это - преступление", - подчеркнул эксперт.

История уже имеет подобный опыт - на соглашениях о перемирии существовали две Германии после Второй мировой, северной и южной Кореи после Корейской войны, на таких условиях существует сегодня Кипр.

"По моим оценкам, в пределах десятилетия Россия как имперское образование исчезнет с политической карты мира. Ведь после остановки войны никто не знает, как быстро перевести военную российскую промышленность в мирное русло. На это нужны годы, а то и десятки лет, и колоссальное количество средств", - отметил Костенко.

По его словам, Союз распался на волне социальных проблем, точно так будет с Россией. После распада СССР США приняли специальный закон о помощи России в ядерном разоружении, Запад также оказывал колоссальную финансовую поддержку РФ, чтобы уберечь их от дальнейшего распада. Но сейчас некому вкладывать деньги в Россию.

"Инвесткомпании долго будут наблюдать, что же дальше будет происходить с РФ. Поэтому через 5-10 лет в Украину вернутся все оккупированные Россией территории, а сама империя распадется на различные составляющие", - заявил эксперт.

Он также отметил, что мировой опыт свидетельствует - империи исчезают в основном после больших войн. Австро-Венгерская после Первой мировой, Британская - после Второй. Так будет и с Россией после широкомасштабного вторжения в Украину.