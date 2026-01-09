Крах режиму в Ірані може вплинути на ситуацію в Україні. Експерти пояснили чому

Падіння режиму аятол в Ірані завдасть великої шкоди Росії, оскільки зникне канал постачань озброєння та військових товарів через Каспійське море, а також можливість обходити санкції за допомогою Тегерану.
"Якщо цей режим зазнає краху, вплив на Росію буде дуже великим, особливо на війну з Україною, тому що іранський режим не зможе постачати росіянам безпілотники чи інші припаси", - пояснив експерт по Ірану ізраїльського Інституту національної безпеки, екс-офіцер розвідки Ізраїлю Бені Сабті.
Так, зараз Іран постачає Росії багато необхідного для війни в Україні. Постачання йдуть через Каспійське море. Також Тегеран допомагає РФ обходити санкції - він купує та продає як нафту, так і паливо.
Якщо цей механізм буде знищено, то Росія отримає додаткову шкоду, оскільки наступний режим, судячи з оцінок, не захоче мати союзницькі відносини з РФ. Щобільше, каже іранський політолог Амір Чахакі, в іранському суспільстві панують дуже сильні антиросійські настрої.
Цьому є дві причини. По-перше, через історичне минула: в Ірані пам'ятають, що Росія століттями проводила ворожу до Ірану політику та брала участь у розділі країни між іншими імперіями. А по-друге, росіян асоціюють з режимом аятол - знаючи, що ісламістський режим користується підтримкою Кремля.
"Більшість іранського народу у всіх власних проблемах звинувачують також Росію. Часто це перебільшують, але іранці розуміють близькість їх державної влади до Кремля. Тобто іранці не підтримують Хаменеї, і через це вони проти Путіна", - пояснив Чахакі.
Масові протести почалися в Ірані наприкінці грудня 2025 року. Спочатку через економічні причини - рекордне падіння іранського ріалу та масштабну інфляцію. Але дуже швидко протест перетворився на політичний.
Також дуже швидко протест набув характеру жорстких сутичок, почалася стрілянина та бійки з силовиками. Відомо про 36 жертв протестів - 30 демонстрантів, четверо дітей та двоє силовиків, а понад 1200 людей було заарештовано силовими структурами.
7 січня стало відомо, що протестувальники нібито взяли під контроль два міста - Абданан та Малехшахі. Також протестувальники вперше звернулися до президента США Дональда Трампа із проханням про захист - оскільки на початку протестів Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.
Додамо, що Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України залишити територію Ірану через ускладнення безпекової ситуації на території країни.