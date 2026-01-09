UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Крах режиму в Ірані може вплинути на ситуацію в Україні. Експерти пояснили чому

Ілюстративне фото: протести в іранському місті Керманшах (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Роман Кот

Падіння режиму аятол в Ірані завдасть великої шкоди Росії, оскільки зникне канал постачань озброєння та військових товарів через Каспійське море, а також можливість обходити санкції за допомогою Тегерану.

"Якщо цей режим зазнає краху, вплив на Росію буде дуже великим, особливо на війну з Україною, тому що іранський режим не зможе постачати росіянам безпілотники чи інші припаси", - пояснив експерт по Ірану ізраїльського Інституту національної безпеки, екс-офіцер розвідки Ізраїлю Бені Сабті.

Так, зараз Іран постачає Росії багато необхідного для війни в Україні. Постачання йдуть через Каспійське море. Також Тегеран допомагає РФ обходити санкції - він купує та продає як нафту, так і паливо.

Якщо цей механізм буде знищено, то Росія отримає додаткову шкоду, оскільки наступний режим, судячи з оцінок, не захоче мати союзницькі відносини з РФ. Щобільше, каже іранський політолог Амір Чахакі, в іранському суспільстві панують дуже сильні антиросійські настрої.

Цьому є дві причини. По-перше, через історичне минула: в Ірані пам'ятають, що Росія століттями проводила ворожу до Ірану політику та брала участь у розділі країни між іншими імперіями. А по-друге, росіян асоціюють з режимом аятол - знаючи, що ісламістський режим користується підтримкою Кремля.

"Більшість іранського народу у всіх власних проблемах звинувачують також Росію. Часто це перебільшують, але іранці розуміють близькість їх державної влади до Кремля. Тобто іранці не підтримують Хаменеї, і через це вони проти Путіна", - пояснив Чахакі.

Масові протести в Ірані

Масові протести почалися в Ірані наприкінці грудня 2025 року. Спочатку через економічні причини - рекордне падіння іранського ріалу та масштабну інфляцію. Але дуже швидко протест перетворився на політичний.

Також дуже швидко протест набув характеру жорстких сутичок, почалася стрілянина та бійки з силовиками. Відомо про 36 жертв протестів - 30 демонстрантів, четверо дітей та двоє силовиків, а понад 1200 людей було заарештовано силовими структурами.

7 січня стало відомо, що протестувальники нібито взяли під контроль два міста - Абданан та Малехшахі. Також протестувальники вперше звернулися до президента США Дональда Трампа із проханням про захист - оскільки на початку протестів Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.

Додамо, що Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України залишити територію Ірану через ускладнення безпекової ситуації на території країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранТегеранРосійська ФедераціяУкраїна