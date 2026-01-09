Крах режиму в Ірані може вплинути на ситуацію в Україні. Експерти пояснили чому

"Якщо цей режим зазнає краху, вплив на Росію буде дуже великим, особливо на війну з Україною, тому що іранський режим не зможе постачати росіянам безпілотники чи інші припаси", - пояснив експерт по Ірану ізраїльського Інституту національної безпеки, екс-офіцер розвідки Ізраїлю Бені Сабті.

Так, зараз Іран постачає Росії багато необхідного для війни в Україні. Постачання йдуть через Каспійське море. Також Тегеран допомагає РФ обходити санкції - він купує та продає як нафту, так і паливо.

Якщо цей механізм буде знищено, то Росія отримає додаткову шкоду, оскільки наступний режим, судячи з оцінок, не захоче мати союзницькі відносини з РФ. Щобільше, каже іранський політолог Амір Чахакі, в іранському суспільстві панують дуже сильні антиросійські настрої.

Цьому є дві причини. По-перше, через історичне минула: в Ірані пам'ятають, що Росія століттями проводила ворожу до Ірану політику та брала участь у розділі країни між іншими імперіями. А по-друге, росіян асоціюють з режимом аятол - знаючи, що ісламістський режим користується підтримкою Кремля.

"Більшість іранського народу у всіх власних проблемах звинувачують також Росію. Часто це перебільшують, але іранці розуміють близькість їх державної влади до Кремля. Тобто іранці не підтримують Хаменеї, і через це вони проти Путіна", - пояснив Чахакі.