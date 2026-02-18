Крах "карибської імперії" РФ: як Кремль втрачає свій головний форпост біля берегів США

Політика президента США Дональда Трампа щодо Куби призвела до того, що життя на острові практично зупинилося. Серйозні проблеми спостерігаються насамперед із паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і кореспондента Kyiv Post Джейсона Джея Смарта в соцмережі X.
Читайте також: Трамп оголосив НС через Кубу: країнам, які постачають нафту, загрожують мита
Головне:
Як зазначає видання, США перекрили потік нафти на острів, намагаючись змусити комуністичний уряд піти на політичні та економічні реформи. Ситуація ускладнилася через військові дії у Венесуелі та загрозу тарифів проти Мексики.
За словами держсекретаря США Марко Рубіо, кубинський режим, який раніше вижив завдяки субсидіям СРСР і Венесуели, вперше залишився без зовнішньої підтримки.
CNN зазначає, що через гострий дефіцит палива життя на острові з населенням 10 мільйонів осіб поступово завмирає.
Рейси з Росії та Канади скасовано через відсутність авіаційного палива для далеких перельотів. Велика Британія і Канада вже закликали своїх громадян утриматися від поїздок на Кубу.
При цьому заняття в школах припинено, працівників відправляють у вимушені відпустки для економії енергії. Гавана та інші міста щоночі занурюються в повну темряву через віялові відключення.
Проблеми спостерігаються і в інших сферах: компанія Sherritt International призупинила видобуток нікелю і кобальту, скасовано щорічний фестиваль сигар Habanos, що приносить мільйони доларів доходу.
Водночас державні лікарні скоротили обсяг послуг, а через непрацюючі сміттєвози вулиці міст завалені відходами.
Більшість продуктів харчування на Кубі імпортні, проте через відключення світла приватні компанії більше не можуть зберігати продукцію в холодильниках і припиняють роботу.
Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав населення до "креативного опору" і прийняття менталітету воєнного часу, попередивши, що продукти не зможуть перевозити між муніципалітетами через брак пального.
На тлі такої кризи в Кубі Джейсон Джей Смарт звернув увагу, що "карибська імперія" Кремля руйнується.
Зокрема, Росія не може за запитом Гавани відремонтувати кубинські системи протиповітряної оборони С-75 (розроблена 1957 року) і С-125 (розроблена 1961 року), оскільки у країни-агресора закінчилися деталі.
Також Москва почала евакуювати своїх туристів із Куби, оскільки є ризик, що авіаційного палива на зворотні рейси не вистачить.
"Якщо Росія не може заправляти літаки для своїх громадян, то, очевидно, вона не може підтримувати проекцію сили", - пише Смарт.
На його думку, "гра для Кремля майже закінчилася".
До слова, у жовтні минулого року Reuters писало про те, що американська влада нарахувала 5 тисяч кубинців, які воюють проти України на боці Росії.
У Вашингтоні зазначали, що влада Куби активно підтримує російську агресію.