Главное:

США перекрыли поставки нефти, чтобы принудить Гавану к радикальным политическим и экономическим реформам.

Куба впервые за десятилетие осталась без энергетических субсидий после остановки помощи Венесуэлы.

Из-за нехватки горючего отменены международные рейсы, остановлена ​​промышленность, а города погрузились в темноту.

Фиаско РФ: Кремль эвакуирует туристов и не может отремонтировать кубинскую ПВО из-за нехватки запчастей.

Топливная блокада и изоляция

Как отмечает издание, США перекрыли поток нефти на остров, пытаясь вынудить коммунистическое правительство пойти на политические и экономические реформы. Ситуация усугубилась из-за военных действий в Венесуэле и угрозы тарифов против Мексики.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, кубинский режим, ранее выживший за счет субсидий СССР и Венесуэлы, впервые остался без внешней поддержки.

Коллапс инфраструктуры и экономики

CNN отмечает, что из-за острого дефицита топлива жизни на острове с населением 10 миллионов человек постепенно замирает.

Рейсы из России и Канады отменены из-за отсутствия авиационного топлива для дальних перелетов. Великобритания и Канада уже призвали своих граждан воздержаться от поездок на Кубу.

При этом занятия в школах приостановлены, работников отправляют в вынужденные отпуска для экономии энергии. Гавана и другие города каждую ночь погружаются в полную тьму из-за веерных отключений.

Проблемы наблюдаются и в других сферах: компания Sherritt International приостановила добычу никеля и кобальта, отменен ежегодный фестиваль сигар Habanos, приносящий миллионы долларов дохода.

В то же время государственные больницы сократили объем услуг, а из-за неработающих мусоровозов улицы городов завалены отходами.

Угроза голода

Большинство продуктов питания на Кубе импортные, однако из-за отключения света частные компании больше не могут хранить продукцию в холодильниках и приостанавливают работу.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал население к "креативному сопротивлению" и принятию менталитета военного времени, предупредив, что продукты не смогут перевозить между муниципалитетами из-за нехватки горючего.

РФ теряет контроль

На фоне такого кризиса в Кубе Джейсон Джей Смарт обратил внимание, что "карибская империя" Кремля разрушается.

В частности, Россия не может по запросу Гаваны отремонтировать кубинские системы противовоздушной обороны С-75 (разработана в 1957 году) и С-125 (разработана в 1961 году), поскольку у страны-агрессора закончились детали.

Также Москва начала эвакуировать своих туристов с Кубы, поскольку есть риск, что авиационного топлива на обратные рейсы не хватит.

"Если Россия не может заправлять самолеты для своих граждан, то, очевидно, она не может поддерживать проекцию силы", - пишет Смарт.

По его мнению, "игра для Кремля почти закончилась".