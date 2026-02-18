Крах "карибской империи" РФ: как Кремль теряет свой главный форпост у берегов США

Политика президента США Дональда Трампа по Кубе привела к тому, что жизнь на острове практически остановилась. Серьезные проблемы наблюдаются в первую очередь с топливом.
CNN и корреспондента Kyiv Post Джейсона Джея Смарта
Главное:
Как отмечает издание, США перекрыли поток нефти на остров, пытаясь вынудить коммунистическое правительство пойти на политические и экономические реформы. Ситуация усугубилась из-за военных действий в Венесуэле и угрозы тарифов против Мексики.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, кубинский режим, ранее выживший за счет субсидий СССР и Венесуэлы, впервые остался без внешней поддержки.
CNN отмечает, что из-за острого дефицита топлива жизни на острове с населением 10 миллионов человек постепенно замирает.
Рейсы из России и Канады отменены из-за отсутствия авиационного топлива для дальних перелетов. Великобритания и Канада уже призвали своих граждан воздержаться от поездок на Кубу.
При этом занятия в школах приостановлены, работников отправляют в вынужденные отпуска для экономии энергии. Гавана и другие города каждую ночь погружаются в полную тьму из-за веерных отключений.
Проблемы наблюдаются и в других сферах: компания Sherritt International приостановила добычу никеля и кобальта, отменен ежегодный фестиваль сигар Habanos, приносящий миллионы долларов дохода.
В то же время государственные больницы сократили объем услуг, а из-за неработающих мусоровозов улицы городов завалены отходами.
Большинство продуктов питания на Кубе импортные, однако из-за отключения света частные компании больше не могут хранить продукцию в холодильниках и приостанавливают работу.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал население к "креативному сопротивлению" и принятию менталитета военного времени, предупредив, что продукты не смогут перевозить между муниципалитетами из-за нехватки горючего.
На фоне такого кризиса в Кубе Джейсон Джей Смарт обратил внимание, что "карибская империя" Кремля разрушается.
В частности, Россия не может по запросу Гаваны отремонтировать кубинские системы противовоздушной обороны С-75 (разработана в 1957 году) и С-125 (разработана в 1961 году), поскольку у страны-агрессора закончились детали.
Также Москва начала эвакуировать своих туристов с Кубы, поскольку есть риск, что авиационного топлива на обратные рейсы не хватит.
"Если Россия не может заправлять самолеты для своих граждан, то, очевидно, она не может поддерживать проекцию силы", - пишет Смарт.
По его мнению, "игра для Кремля почти закончилась".
К слову, в октябре прошлого года Reuters писало о том, что американские власти насчитали 5 тысяч кубинцев, которые воюют против Украины на стороне России.
В Вашингтоне отмечали, что власти Кубы активно поддерживают российскую агрессию.