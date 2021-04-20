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Крах Европейской Суперлиги. "Манчестер Сити" официально покидает турнир

Новина українською → Лондон, Вторник 20 апреля 2021 23:46
Крах Европейской Суперлиги. "Манчестер Сити" официально покидает турнир Фото: логотип Манчестер Сити (twitter.com/ManCity)
Автор: РБК-Украина

Футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем объявил, что выходит из состава участников европейской Суперлиги. Команда стала первой, объявившей о выходе из турнира.

Об этом сообщила пресс-служба клуба на сайте команды.

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги", - говорится в релизе.

Ранее СМИ сообщили о выходе лондонского "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", мадридского "Атлетико" и "Барселоны". Однако официальных заявлений от клубов пока не последовало. "Манчестер Сити" стал первым, официально объявившем о выходе из Суперлиги.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Создание этого турнира уже осудили в ФИФА, УЕФА, а также национальные федерации. При этом клубам-участникам турнира пригрозили исключением из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе чемпионатов мира и Европы и национальных чемпионатов.

Ранее издание ESPN сообщило, что в нынешнем сезоне клубы Суперлиги не буду исключать из Лиги чемпионов и Лиги Европы. На полуфинальной стадии этих турниров должны участвовать сразу пять клубов-основателей Суперлиги. Окончательное решение будет принято в пятницу, 23 апреля.

Подробнее о том, в каком формате планируют проводить Суперлигу - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало о том, каких игроков могут потерять топ-сборные накануне Евро-2020 из-за Суперлиги.

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