Крах Європейської Суперліги. "Манчестер Сіті" офіційно залишає турнір
Футбольний клуб "Манчестер Сіті" на своєму оголосив, що виходить зі складу учасників європейської Суперліги. Команда стала першою, що оголосила про вихід з турніру.
Про це повідомила прес-служба клубу на сайті команди.
"Футбольний клуб" Манчестер Сіті "може підтвердити, що він офіційно розпочав процедуру виходу з групи, що розробляє плани європейської Суперліги", - йдеться в релізі.
Раніше ЗМІ повідомили про вихід лондонського "Челсі", "Ліверпуля", "Манчестер Юнайтед", мадридського "Атлетіко" і "Барселони". Однак офіційних заяв від клубів поки не було. "Манчестер Сіті" став першим, офіційно оголосив про вихід з Суперліги.
Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили у ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу і Європи і національних чемпіонатів.
Раніше видання ESPN повідомило, що в нинішньому сезоні клуби Суперліги не виключатиму з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На півфінальній стадії цих турнірів повинні брати участь відразу п'ять клубів-засновників Суперліги. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.
Детальніше про те, в якому форматі планують проводити Суперлігу - у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна писало про те, яких гравців можуть втратити топ-збірні напередодні Євро-2020 через Суперліги.