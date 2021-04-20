Крах Європейської Суперліги. "Манчестер Сіті" офіційно залишає турнір

Футбольний клуб "Манчестер Сіті" на своєму оголосив, що виходить зі складу учасників європейської Суперліги. Команда стала першою, що оголосила про вихід з турніру.

Про це повідомила прес-служба клубу на сайті команди.

"Футбольний клуб" Манчестер Сіті "може підтвердити, що він офіційно розпочав процедуру виходу з групи, що розробляє плани європейської Суперліги", - йдеться в релізі. Раніше ЗМІ повідомили про вихід лондонського "Челсі", "Ліверпуля", "Манчестер Юнайтед", мадридського "Атлетіко" і "Барселони". Однак офіційних заяв від клубів поки не було. "Манчестер Сіті" став першим, офіційно оголосив про вихід з Суперліги.