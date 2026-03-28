Крадіжка року: в Європі викрали цілу фуру "Кіткатів", компанія їх шукає

В компанії KitKat, яка належить швейцарському харчовому гіганту Nestle, повідомили, що вантажівка, яка перевозила 413 793 батончики (загалом 12 тонн) вирушила з центральної Італії. Але так і не дісталася до запланованого кінцевого пункту призначення в Польщі.

Місцезнаходження вантажу, водія та транспортного засобу, схоже, досі залишається невідомим. В KitKat повідомили, що відстежити викрадені батончики можна за унікальним ​кодом партії.

Тому кожен, хто відсканує номери партій та знайде шоколад з викраденої партії, може звернутися до компанії та повідомити про обставини виявлення. В KitKat обіцяють детальні інструкції, як це зробити.

"Хоча ми цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом: крадіжка вантажів є проблемою, що зростає, для підприємств будь-якого розміру", - додали в компанії.