RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Кража года: в Европе похитили целую фуру "Киткатов", компания их ищет

Кража года: в Европе похитили целую фуру "Киткатов", компания их ищет

23:30 28.03.2026 Сб
2 мин
Местонахождение груза, водителя и транспортного средства остается неизвестным
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: похищено почти 414 тысяч батончиков (Getty Images)

В Европе на прошлой неделе произошла буквально "кража года" - неизвестные похитили 12 тонн шоколадных батончиков KitKat. Воры исчезли вместе с грузовиком, который перевозил груз.

В компании KitKat, которая принадлежит швейцарскому пищевому гиганту Nestle, сообщили, что грузовик, который перевозил 413 793 батончика (всего 12 тонн) отправился из центральной Италии. Но так и не добрался до запланированного конечного пункта назначения в Польше.

Местонахождение груза, водителя и транспортного средства, похоже, до сих пор остается неизвестным. В KitKat сообщили, что отследить похищенные батончики можно по уникальному коду партии.

Поэтому каждый, кто отсканирует номера партий и найдет шоколад из похищенной партии, может обратиться в компанию и сообщить об обстоятельствах обнаружения. В KitKat обещают подробные инструкции, как это сделать.

"Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера", - добавили в компании.

Напомним, что еще одна "эпическая" кража произошла в феврале в словацком городе Кошицея Там полиция задержала 23-летнего украинца Михаила Б., который пытался украсть круассаны. Позже выяснилось, что он находится в международном розыске.

А в сентябре 2025 года в Польше осудили гражданина Украины, который украл крест из церкви. Мужчина думал, что крест был серебряным, но жестоко разочаровался, поскольку изделие оказалось металлическим и пустым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
