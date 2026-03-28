Кража года: в Европе похитили целую фуру "Киткатов", компания их ищет

В компании KitKat, которая принадлежит швейцарскому пищевому гиганту Nestle, сообщили, что грузовик, который перевозил 413 793 батончика (всего 12 тонн) отправился из центральной Италии. Но так и не добрался до запланированного конечного пункта назначения в Польше.

Местонахождение груза, водителя и транспортного средства, похоже, до сих пор остается неизвестным. В KitKat сообщили, что отследить похищенные батончики можно по уникальному коду партии.

Поэтому каждый, кто отсканирует номера партий и найдет шоколад из похищенной партии, может обратиться в компанию и сообщить об обстоятельствах обнаружения. В KitKat обещают подробные инструкции, как это сделать.

"Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера", - добавили в компании.